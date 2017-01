Autarcas receberam milhares ilegalmente

O MP afirma que só da AMRPB, e em senhas sem justificação documental, Carlos Marta auferiu ‘ilicitamente’ 46 429 €, Atílio Nunes 20 736 €, António Carlos Figueiredo 22 718€, Afonso Abrantes 23 307€, Orlando Mendes 11 660€ e João Lourenço 9243 €. Além de senhas, os autarcas ainda receberam dezenas de milhares de euros em refeições, deslocações com carro próprio e alojamento.

O Ministério Público (MP) do Tribunal de Viseu acusa seis antigos presidentes de autarquias daquele distrito do crime de recebimento indevido de vantagem, na forma continuada, durante o tempo em que ocuparam os conselhos de administração da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão (AMRPB) e da Ecobeirão.Em causa, segundo a acusação a que oteve acesso, estão milhares de euros que os arguidos ‘receberam a título de senhas de presenças em reuniões que não existiram ou então os suspeitos não estiveram presentes’, entre os anos de 2002 e 2007.São arguidos no processo, que foi investigado pela Polícia Judiciária do Centro, Carlos Marta (ex-presidente da Câmara de Tondela), Atílio Nunes (ex-autarca de Carregal do Sal), António Carlos Figueiredo (São Pedro do Sul), Afonso Abrantes (Mortágua), Orlando Mendes e João Lourenço (estes dois antigos presidentes da Câmara de Santa Comba Dão). O MP considera que os autarcas agiram com o intuito de ‘enriquecerem ilegitimamente às custas da AMRPB e da Ecobeirão, cujas direções eram unicamente por eles controladas’.