Autocarro de turismo choca com árvore em Lisboa e faz 12 feridos

Cobertura caiu sobre passageiros na Av. da Liberdade, deixando dois encarcerados.

10:34

Um autocarro de turismo chocou, na manhã desta terça-feira, com uma árvore da Avenida da Liberdade, em Lisboa. Há relatos de pelo menos 12 feridos, tendo os casos mais graves sido encaminhados para o hospital de São José. Duas das vítimas ficaram encarcerados no veículo e tiveram de ser retirados pelos Bombeiros Sapadores.



O alerta chegou aos Sapadores pelas 9h50 desta terça-feira, dando conta de um despiste do autocarro contra uma árvore na zona dos Restauradores. Nuno Cordeiro, chefe da Divisão de Trânsito da PSP, atualizou à CMTV o balanço de vítimas para 12 feridos, todos ligeiros. O acidente envolveu ainda um veículo ligeiro, que foi atingido por partes do autocarro. As vítimas são todas cidadãos estrangeiros.



Ao que o CM apurou, uma das vítimas encarcerados é um cidadão belga de 50 anos. Não são ainda conhecidos os dados relativos à segunda vítima encarcerada. Quatro dos feridos foram levados para o hospital de São José, mas dois recusaram receber tratamento hospitalar. Segundo os Sapadores, todos os ferimentos serão ligeiros.



O veículo em causa é um autocarro de turismo de dois pisos, que tem apenas uma pequena cobertura no piso superior. O autocarro pertence à Carris e é usado para mostrar a turistas as ruas da cidade. Não foi ainda possível perceber como é que o veículo embateu na árvore, numa das artérias mais movimentadas da capital, por onde passam diariamente dezenas de autocarros semelhantes.



A PSP revelou na manhã desta terça-feira que a árvore envolvida no acidente vai ser cortada, o que vai obrigar ao corte total da Avenida da Liberdade durante a tarde.



Os Sapadores estão no local com 21 homens e 6 viaturas, assim como elementos do INEM e da PSP.