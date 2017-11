Bebé de dois anos desaparecido em Sintra

Família em busca de criança sem paradeiro desde o final da tarde deste domingo.

21:17

Uma criança de dois anos desapareceu, este domingo, em Casal de Cambra, Sintra.



Segundo apurou o CM, o alerta foi dado perto das 17h50, altura em que a família do bebé se apercebeu do seu desaparecimento.



Buscas para encontrar bebé desaparecido estão a acontecer no Bairro da Bósnia, naquela zona.



A família da criança estaria a ver uma habitação social que lhe estaria destinada e já estaria a ser acompanhada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.





A PSP já se encontra no local e os pais da criança estão a ser ouvidos pelas autoridades. Ao que apurou o CM, a mãe do menino desaparecido tem cerca de 28 anos e o pai 41. Sabe o CM que o filho mais velho deste casal, com idade entre 4 e 5 anos, está também a ser ouvido pela Polícia Judiciária.



Há duas unidades da PJa a acompanhar o caso, a equipa de rapto e a de desaparecidos. Foram destacados 22 agentes da PSP para apoiar nas buscas pela criança.



Para as autoridades, todos os cenários estão em aberto.

Em atualização