Mais de 40 pessoas morreram devido aos incêndios que deflagraram este domingo.

18:47

Durante a tarde desta segunda-feira, surgiram informações de que um bebé, com cerca de um mês, do concelho de Tábua, distrito de Coimbra, estaria na lista das vítimas mortais dos fogos que assolaram o País no domingo.

Segundo fonte da Proteção Civil, foi lançado um alerta que dava este bebé como morto. Contudo, esta terça-feira, a informação foi desmentida, nenhuma criança com um mês de idade consta na lista de vítimas mortais.