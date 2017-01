Bombeiros salvam cão de morrer no lodo

O cão, sem raça conhecida e também sem coleira, não tinha qualquer pessoa que pudesse ser o dono. O animal, que aparenta ser já idoso (mais de 10 anos) e se encontrava em hipotermia - estaria desde o dia anterior preso no lodo - recebeu pouco depois um banho quente que lhe foi dado pelos bombeiros e embrulhado numa manta, para aquecer. Quando chegaram ao quartel, o cão foi alimentado e bebeu água e estava ontem a recuperar. "Vai ser entregue a uma organização de apoio aos animais", revelou ainda Richard Marques.

O cão, de pequeno porte, estava preso no lodo do sapal, na zona da ribeira de Boina, junto ao rio Arade, em Portimão. Debilitado e sem forças, não conseguia sair da lama que o aprisionava e, com a subida maré, corria o risco de morrer afogado. Foi salvo, ontem de manhã, pelos Bombeiros Voluntários de Portimão.Segundo o CM apurou junto do comandante Richard Marques, dos bombeiros, o alerta foi dado pelas 10h15. "O animal estava em risco, parcialmente dentro de água e tinha as patas enterradas no lodo", esclareceu.Cinco operacionais, com o apoio de uma viatura, procederam ao resgate do cão. Uma vez que na altura a maré estava vazia e o nível da água muito baixo, foi possível aos bombeiros chegarem até ao animal sem terem de recorrer a uma embarcação. Uma vez junto do cão, conseguiram içá-lo, de forma a libertá-lo do lodo e transportaram-no para a margem, já em segurança.