Buscas terminaram em Lamego

As buscas pelos restos mortais das vítimas das explosões numa fábrica de pirotecnia em Avões, Lamego, foram hoje encerradas, após terem sido encontrados mais vestígios biológicos que podem apontar para a confirmação de oito mortos.



O Comandante Operacional Distrital de Viseu, Miguel David, explicou aos jornalistas que foram hoje encontrados mais vestígios biológicos, mas que apenas a perícia legal confirmará se pertencem aos dois desaparecidos na explosão de terça-feira, elevando o número de vítimas mortais para oito, uma vez que já estavam confirmados seis mortos.



A mesma fonte adiantou que os meios da Proteção Civil vão ser retirados do local ainda hoje, finalizando-se assim o período de buscas, ficando a zona a ser guardada pela GNR, para evitar a destruição de alguns vestígios que ainda restem.





No ponto de situação feito aos jornalistas cerca das 20:00, Miguel David confirmou que a ambulância que tinha abandonado o local uma hora antes transportava restos mortais das vítimas."Neste momento estão em trânsito para o Instituto de Medicina Legal no Porto. A área foi validada e vamos começar progressivamente a efetuar a redução e a retirada total do nosso dispositivo", afirmou.No entanto, o responsável disse ser prematuro confirmar se os restos mortais são dos dois desaparecidos e que "será a ciência forense que irá fazer agora, no Instituto de Medicina Legal, essa validação".O comandante distrital da GNR, Vitor Rodrigues, explicou que ainda hoje "todas as forças se retirarão" do terreno, exceto a GNR, "que se vai manter até que o trabalho forense seja feito e validado", para "preservar a área"."Tem de ser feito um trabalho de análise dos vestígios biológicos e, se se chegar à conclusão de que são dos dois desaparecidos, então sim está concluído. Senão teremos de continuar os trabalhos", acrescentou.Segundo Vítor Rodrigues, a estrada que liga Lamego a Resende, que está cortada desde o final da tarde de terça-feira, será reaberta ainda hoje, "nunca antes das 21:00", e "só ficará mesmo preservado o local"."Através de meios disponibilizados pela Câmara Municipal de Lamego, foi feito, com uma retroescavadora, também o levantamento de alguns destroços e questões resultantes das explosões, os cães trabalharam complementarmente e chegámos à conclusão de que, à partida, não há mais vestígios no local. No entanto vamos aguardar com tranquilidade", afirmou.