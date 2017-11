Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadeia de Olhão abre quartos para visitas íntimas

Infraestruturas vão servir reclusos dos estabelecimentos prisionais de Silves e Faro.

Por Tiago Griff | 06:00

Pela primeira vez no Algarve, os reclusos dos estabelecimentos prisionais vão ter um espaço para receber visitas íntimas. São três quartos que foram construídos no Estabelecimento Prisional de Olhão e vão servir ainda os presos de Silves e Faro.



"São quartos que visam manter uma relação afetiva. Aplica-se a qualquer tipo de relação, sejam casados ou unidos de facto, mas tem de ser uma relação estável", afirmou ao CM Celso Manata, responsável máximo da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que ontem inaugurou as infraestruturas na cadeia de Olhão.



Além de ajudar os presos a cumprir a pena com uma atitude mais positiva - dentro do possível -, a iniciativa, que está aberta também a reclusos das prisões de Silves e Faro, também ajuda noutras áreas da vida na prisão, como a segurança: "O contacto íntimo com o familiar deixa o recluso mais calmo e contente e melhora a relação que tem com o guarda", realça ainda Celso Manata.



A construção foi feita em parte por reclusos e teve o apoio da sociedade civil. O material de construção foi cedido pelas autarquias de Olhão e Loulé e o mobiliário por dois hotéis da região, um deles de quatro estrelas.



PORMENORES

Reclusos deram apoio

"Já tinha conhecimentos de construção civil e gosto de ajudar no que posso", disse ao CM Paulo Simplício, que está a cumprir uma pena de cinco anos por tráfico de droga, e ajudou na construção dos quartos.



Precárias ficam de fora

Quem estiver em regime de precária não pode tirar proveito destes quartos, que são para uso exclusivo dos restantes.



Quartos para guardas

Foram ainda construídos mais três quartos para o descanso de guardas prisionais (masculinos, femininos e graduados).