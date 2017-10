Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cágados voltam ao meio selvagem

Napoleão viveu durante 34 anos sob cuidados humanos.

Por Rui Pando Gomes | 09:23

Depois de 34 anos a viver em casa de uma família sob cuidados humanos e após um ano de reabilitação no Zoomarine, Napoleão regressou ontem ao meio selvagem. O desafio deste cágado mediterrânico foi partilhado por Olivia e Owain, dois outros animais da mesma espécie que também começaram uma nova vida.



Napoleão foi entregue ao Zoomarine pela família que o manteve em cativeiro, durante metade da sua vida, e que passado 34 anos decidiu que devia ser devolvido à natureza. Esteve um ano a viver no Porto D’Abrigo do parque algarvio a "aprender a identificar os alimentos, a capturá-los vivos e a perceber que os humanos são uma ameaça", explicou ao CM Élio Vicente, biólogo marinho do Zoomarine.



Na hora do regresso ao meio selvagem, na lagoa dos Salgados, em Albufeira, Napoleão precisou de "explorar" o local onde vai viver na próxima metade da sua vida.



Já Olivia foi entregue à equipa do Porto D’Abrigo três dias após chegar às mãos de um particular. Owain foi encontrado numa praia e esteve quatro meses no Zoomarine.



Os próximos perigos para os três cágados no meio selvagem são os predadores, principalmente as aves e as raposas. No entanto, a maior ameaça são sempre os seres humanos, apesar de ser ilegal e proibida a remoção de animais selvagens do meio natural.



"Estes animais não são de estimação e até podem passar doenças aos humanos, como salmonela, por isso devem viver no meio selvagem", alertou Élio Vicente.