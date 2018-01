Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caixa multibanco assaltada em Coimbra

Grupo fez explodir equipamento instalado em Ribeira de Frades.

08:41

Uma caixa multibanco foi atacada com recurso a explosão de gás na localidade de Ribeira de Frades, no concelho de Coimbra.



O assalto aconteceu por volta das 5h00, mas o grupo não terá conseguido chegar ao cofre da máquina que estava instalada no edifício da Junta de Freguesia de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades. O multibanco tinha sido carregado na manhã de terça-feira.



Em declarações à CMTV, o presidente da Junta de Freguesia revela que a explosão fez "estragos avultados" no edifício, que ficou com vários vidros partidos, portas destruídas e equipamento muito danificado.



Ainda estão a ser avaliados os danos provocados pela explosão.



A PJ está a investigar o caso.