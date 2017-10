Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Calor obriga a precaução nas praias

Autoridade Marítima alerta que a época balnear já terminou e vigilância é mais reduzida.

Por Tiago Griff | 04.10.17

As temperaturas a ultrapassar os 30 graus na região, apesar de o outono já ter chegado, e o feriado de 5 de outubro que se aproxima vão deixar as praias algarvias mais convidativas e com mais afluência, nos próximos dias.



A Autoridade Marítima alerta que a época balnear já terminou e a vigilância é mais reduzida.



"É muito provável que muitas praias que estiveram vigiadas durante o verão não estejam neste momento. As pessoas têm de ter o dobro da precaução e até olharem umas pelas outras e, especialmente, pelas crianças", alertou ao CM Rui Nunes Ferreira, o comandante da Capitania do Porto de Olhão, lembrando que antes do início da época balnear, com condições meteorológicas semelhantes, "houve fatalidades nas praias".



As temperaturas vão manter-se altas até ao fim de semana, altura em que começam a descer.



Pormenores

40% das praias vigiadas

Apesar do fim da época balnear, devido ao bom tempo muitos concessionários decidiram aproveitar o feriado e o fim de semana, prevendo-se que 40% das praias estejam com vigilância de nadadores-salvadores.



20 pessoas morreram

Segundo dados oficiais, morreram 20 pessoas este ano nas praias portuguesas, 9 das quais fora da época balnear.



Autoridade Marítima vai dedicar mais atenção aos areais

Apesar dos alertas e sensibilização à população, a Autoridade Marítima vai ainda realocar alguns dos meios já existentes na região para promover mais patrulhamento nas praias algarvias.



"Não vamos ter um reforço de meios especial, mas vai haver um esforço superior por parte da Autoridade Marítima, através do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) e da Polícia Marítima, para haver mais vigilância devido à afluência que se espera que haja", realça ainda Rui Nunes Ferreira.