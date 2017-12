Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Cascais oferece carros à PSP

CM noticiou só haver dois carros operacionais para patrulhar todo o concelho.

Por João Tavares | 09:41

"Já mostrámos à PSP a disponibilidade para oferecer 10 carros", disse ontem Carlos Carreiras, edil de Cascais, no dia em que o CM noticiou só haver dois carros operacionais para patrulhar todo o concelho.



O autarca espera agora uma resposta do MAI e PSP. Um investimento de 350 mil € – compra – ou 54 mil €/ano em regime ALD – com manutenção.