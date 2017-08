Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camião dos bombeiros despista-se em acidente com trator

Acidente fez cinco feridos em Freixo de Espada à Cinta.

11:10

Um camião dos Bombeiros Voluntários de Sendim despistou-se esta manhã junto a Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, provocando ferimentos em cinco bombeiros. Estes terão sofrido ferimentos ligeiros, tal como o condutor do trator



Segundo fonte do CDOS de Bragança, o sinistro aconteceu na reta de Fornos, EN 221, e resultou da colisão entre o camião dos bombeiros e um trator que circulava na estrada.



O veículo dos bombeiros não seguia em marcha de emergência. O acidente aconteceu pelas 9h29 desta quarta-feira.