Camionista esmagado por laje de betão com três toneladas

O colega que o ajudava, espanhol, sofreu ferimentos graves, e teve de ser hospitalizado.

Um camionista português de 53 anos morreu esta semana esmagado por uma laje de betão com três toneladas, no interior de um estaleiro de construção em Oviedo, Espanha.O acidente que vitimou José Augusto Martins ocorreu na terça-feira à tarde.O emigrante manobrava, com a ajuda de um colega, uma laje de betão destinada às obras de ampliação de uma empresa. Mas o objeto de grandes dimensões soltou-se inexplicavelmente, caindo em cima de José Augusto Martins, matando-o.