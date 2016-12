Cão e gato salvos em fogo urbano

O que achou desta notícia?







Uma intervenção conjunta das corporações de bombeiros de Algés e do Dafundo permitiu esta segunda-feira de manhã resgatar um cão e um gato que se encontravam presos dentro de uma habitação em chamas, em Algés, no concelho de Oeiras.O fogo deflagrou pelas 11h15, numa habitação da rua de Ceuta, cujos donos se encontravam ausentes. Os dois corpos de bombeiros mobilizaram 17 homens e quatro viaturas, que extinguiram as chamas em cerca de quinze minutos.Os animais resgatados escaparam ilesos. Parte da casa foi afetada pelo fogo.