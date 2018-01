Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão morre preso em gradeamento

Animal sofreu ferimentos graves no abdómen provocados pela estrutura. Caso ocorreu em Beja.

16:37

Um cão de médio porte terá saltado um muro e caído em cima de um portão, no quintal de uma idosa, em Beja. O acidente aconteceu durante a noite e o animal foi encontrado na manhã deste domingo pela proprietária da habitação.



A idosa alertou os vizinhos e as autoridades.



O animal sofreu ferimentos graves no abdómen provocados pela estrutura metálica do portão. Chamados ao local, os Bombeiros tentaram salvar o cão, mas sem sucesso.



Neste momento não se conhece o proprietário do animal.



O caso foi entregue à PSP de Beja e aos serviços veterinários da Câmara Municipal.