Cartaz nas ruas de Lisboa denuncia traição

Mulher traída espalhou cartaz com o nome, fotografia e dados pessoais da suposta amante do marido.

01:30

Uma mulher alegadamente traída pelo marido espalhou esta segunda-feira, por várias ruas de Campolide, Lisboa, um cartaz com o nome, fotografia e dados pessoais da suposta amante do marido.



A situação não foi vista com bons olhos pelos moradores, que removeram os cartazes das paragens de autocarro e das vitrinas de estabelecimentos.



Não foi apresentada qualquer queixa na PSP.