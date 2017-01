Casal de idosos fica ferido após despiste e queda em arriba

No local estiveram os bombeiros de Sintra e Almoçageme, a Polícia Marítima e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação que assistiu as duas vítimas.



A viatura está no local de difícil acesso para ser rebocada e só na manhã de segunda-feira com recurso a uma grua será possível retirar a vitura do sítio onde se encontra estabilizada.No local estiveram os bombeiros de Sintra e Almoçageme, a Polícia Marítima e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação que assistiu as duas vítimas.

Um casal de idosos, ambos com cerca de 70 anos, ficou ferido este domingo depois do carro onde seguiam se ter despistado e caído numa arriba na praia do Magoito, em Sintra.O acidente aconteceu cerca das 14h30. O veículo estava a fazer manobras no parque d estacionamento quando galgou um muro de proteção e caiu de uma altura de cerca de quatro metros.O homem ficou ferido com gravidade e teve de ser transportado para o Hospital de São José. A mulher sofreu ferimentos ligeiros e foi levada para o Hospital Amadora-Sintra.