Casal de turistas agredido na rua

Gerou-se alguma confusão e, apesar de não ter havido estragos, várias mesas e cadeiras foram deitadas ao chão. Estiveram envolvidas cerca de 15 pessoas e a PSP acabou por identificar 10 delas, incluindo o suspeito, que foi algemado e levado para a esquadra.



Os turistas, com cerca de 70 anos, sofreram hematomas na cara e chegaram a ser assistidos pelo INEM no local.



Um casal de idosos ingleses foi agredido na zona do Jardim do Coreto, em Tavira, na sequência de uma discussão com um outro homem estrangeiro, de 27 anos. Os funcionários dos estabelecimentos comerciais tiveram de intervir para travar as agressões e manietaram o suspeito até a PSP chegar. Foram identificadas um total de 10 pessoas.O caso aconteceu pelas 22h30 de domingo. Segundo fonte do comando de Faro da PSP, o casal estava numa esplanada perto do Jardim do Coreto quando o suspeito, que também estava numa mesa do mesmo estabelecimento comercial, começou "a fazer barulho e foi chamado à atenção pelo casal", o que deu origem à discussão."Vi-o a agredir os dois turistas e, juntamente com mais dois funcionários do restaurante, fomos parar o que estava a acontecer", disse aouma testemunha, que quer manter o anonimato com receio de represálias.