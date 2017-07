Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal e filhos abasteciam as claques

Família fabricava explosivos com ajuda de vigilante do estádio do FC Porto.

01:30

Uma família da freguesia de Carreira, em Barcelos, era responsável por fornecer grande parte dos explosivos usados pelas claques de futebol nos recintos desportivos.



A investigação da PJ de Braga, que apanhou nas escutas telefónicas elementos dos Super Dragões a encomendar explosivos, apurou que António Ribeiro, a mulher, as duas filhas e companheiros e o filho integravam "a empresa familiar dedicada à produção e comercialização de artigos pirotécnicos".



O patriarca da família foi detido, bem como Rui Tiago Araújo, "com quem trabalhava em estreita colaboração" e que, além de ser segurança no estádio do FC Porto, "se dedicava à preparação dos materiais necessários para o fabrico ilegal de foguetes, acabados ou semiacabados, ao fabrico de misturas pirotécnicas e comercialização", afirma a investigação.



Detidos serão ouvidos hoje em tribunal

Os nove arguidos, com idades entre os 27 e os 53 anos, passaram duas noites presos nos calabouços da polícia (PJ e GNR), depois de terem sido detidos na quinta-feira de manhã.



Foram levados ontem, ao final da tarde, ao tribunal de Guimarães para serem presentes ao juiz de instrução criminal, seguindo o prazo legal estipulado pela lei, mas só hoje começam a ser ouvidos em primeiro interrogatório judicial.



Não é certo que as medidas de coação sejam conhecidas já hoje.



PORMENORES

Buscas no Norte e Centro

A PJ de Braga realizou 34 buscas nos distritos do Porto, Braga, Vila Real e Viseu e deteve nove arguidos no âmbito da operação Petardo.



Claque do Braga na mira

A operação decorreu na sede dos Red Boys - claque afeta ao Sp. Braga - no bairro das Andorinhas, em Braga. Foi o líder da claque, conhecido por ‘Lula’, quem acompanhou a PJ.