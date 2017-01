Chamas consomem chalé do século XIX em Loulé

Fogo em palácio devoluto de Loulé





A PJ está a investigar o caso.

Um incêndio, que deflagrou esta terça-feira de madrugada, destruiu grande parte do edifício conhecido como Palácio da Fonte da Pipa, à entrada de Loulé. Bombeiros de quatro corporações estiveram perto de duas horas a combater as chamas, que poderão ter tido origem em mão humana pois, apesar de o espaço estar abandonado e em avançado estado de degradação, servia de ‘casa’ para vários sem-abrigo."Houve alguma dificuldade nos acessos ao espaço, porque estavam pedras grandes a impedir a passagem, e ainda foi complicado o combate às chamas porque é um edifício antigo, com riscos de derrocada", explicou aoo comandante Irlandino Santos, dos bombeiros de Loulé, que no combate ao incêndio, que deflagrou às 06h10, contaram com o apoio das corporações de Faro, São Brás de Alportel e Albufeira.O edifício, construído em meados do século XIX, pertence a um fundo imobiliário inglês, mas estava abandonado há décadas e em estado de degradação."O balanço ainda não foi feito, mas o que provavelmente aconteceu foi que algum toxicodependente que lá dormia fez uma fogueira para se aquecer e o fogo acabou por se propagar ao resto do edifício", avançou Vítor Aleixo, presidente da Câmara de Loulé.