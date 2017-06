Chave desaparece sem explicação

Na sessão falou ainda da herança superior a 111 mil euros, depositados numa conta bancária, que recebeu após a morte da mãe, da venda da casa da idosa por 50 mil euros, em 2013, e garantiu que, em vida, não entregaria o dinheiro ao filho. "Está no banco", disse.

O desaparecimento das chaves da casa de Filomena Gonçalves, de 80 anos, assassinada a tiro em 2012 em Coimbra, foi ontem abordado no julgamento de Ana Saltão, inspetora da PJ acusada do crime. As chaves estavam entregues a Rosa Gonçalves Pedro, filha da vítima e sogra da arguida, e desapareceram antes do homicídio.Rosa Gonçalves Pedro, ouvida ontem no Tribunal de Coimbra, não conseguiu explicar o que aconteceu às chaves que disse ter visto pela última vez em fevereiro de 2012 e só se apercebeu de que tinham desaparecido na noite do crime, em novembro. "Disse que deixava as chaves sempre no mesmo local. Então alguém as tirou de lá?", questionou o juiz presidente. "Não sei se as perdi", respondeu. A acusação refere que terão sido levadas de casa por Ana Saltão.Rosa Gonçalves Pedro confirmou que inicialmente o filho, casado com a arguida e também ele inspetor da PJ, estava convencido de que a mulher era a autora do crime, assim como defendia que o caso "estava bem entregue" à equipa de investigação. Mudou de opinião, na sua versão, quando um dos inspetores "disse que se ele não estivesse de acordo com eles podia perder o sustento da filha".