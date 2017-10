Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Coca’ pura escondida em camas de veleiro

400 quilos de droga estavam a ser transportados das Caraíbas para Portugal.

Por Rui Pando Gomes | 04.10.17

Em estado quase puro e escondida debaixo das camas de um veleiro. Foi assim que foram encontrados pela Polícia Judiciária (PJ) 400 quilos de cocaína a bordo de um veleiro que navegava das Caraíbas em direção a Portugal.



A droga poderia render, após ser transformada, cerca de 160 milhões de euros.



A cocaína estava a ser transportada por um veleiro com bandeira italiana. A informação chegou à Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), que pediu ajuda à Força Aérea para fazer o seguimento do barco e à Marinha para a abordagem em alto mar.



Segundo revelou ontem em Portimão Rosa Mota, coordenadora de investigação criminal da UNCTE, os dois tripulantes, de nacionalidade italiana e montenegrina, "não estavam armados" e foram detidos.



Os pacotes onde estava a droga foram encontrados "escondidos dentro dos camarotes, debaixo das camas e dos roupeiros".



A cocaína, depois de chegar a Portugal, seria distribuída por vários países da Europa.



A PJ acredita que os dois suspeitos detidos, com 45 e 58 anos, integram uma "organização criminosa de dimensão transnacional implantada em diferentes países do continente europeu e da América Latina".



Pormenores

Uma semana de seguimento

A Força Aérea fez o seguimento à distância da embarcação suspeita durante uma semana, em pleno Oceano Atlântico.



Fuzileiros fazem surpresa

A abordagem foi feita a 600 milhas a sul dos Açores, por fuzileiros da Marinha, que apanharam os tripulantes de surpresa.



160 milhões de euros

Cada quilo de cocaína pura, depois de transformada, pode render mais oito quilos no mercado. Assim, os 400 quilos podem aumentar para 3200. Cada grama vale cerca de 50 euros, rendendo 160 milhões de euros.