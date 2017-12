Colisão de autocarro com camião faz pelo menos 11 feridos

Veículo pesado de mercadorias transportava matérias perigosas, na Trafaria.

10:57

Uma colisão entre um autocarro e um camião cisterna de matérias perigosas fez pelo menos 11 feridos, um deles em estado grave, esta sexta-feira, na Trafaria, em Almada.

Segundo apurou o CM, dos onze feridos, um está em estado grave, quatro apresentam ferimentos ligeiros e seis recusaram transporte ao hospital. As vítimas foram transportadas para o Hospital Garcia de Orta.

No autocarro, dos Transportes Sul do Tejo, seguiam cerca de 20 passageiros.

O acidente ocorreu na Estrada Nacional 377 e a circulação na via está parcialmente condicionada.O alerta foi dado por volta das 9h45 e no local estão as Corporações dos Bombeiros de Almada, Trafaria e Seixal e a GNR.De acordo com a informação disponibilizada cerca das 10h50 no site da Proteção Civil, no local estão 24 elementos, apoiados por 11 viaturas.Em atualização