Colisão provoca um morto em Albufeira

O CDOS de Faro registou ainda, ao final da noite de quinta-feira e início da madrugada de hoje, dois atropelamentos: um em Carvoeiro, concelho de Lagoa, de que resultou um ferido grave e outro em Albufeira, na rua da Oura, cuja vítima, considerada ferido ligeiro, recusou ser transportada ao hospital.

Uma colisão rodoviária provocou quinta-feira à noite um morto, na Estrada Nacional 125, na localidade de Vale Verde, concelho de Albufeira, Algarve, disse fonte dos bombeiros.De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, a vítima mortal é um homem de 55 anos, que foi assistido no local por meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), mas viria a falecer.O alerta foi dado às 22:00 e no local estiveram meios dos bombeiros de Albufeira, INEM e GNR, com 14 operacionais e sete viaturas.