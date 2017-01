Colisão violenta mata casal de holandeses

Os ocupantes do automóvel ligeiro, um homem e uma mulher de nacionalidade holandesa, ao que tudo indica residentes na zona de São Brás de Alportel, morreram quase de imediato. O condutor do veículo pesado escapou ileso ao acidente violento.



A colisão foi de tal forma violenta, que ambos os veículos só pararam na via contrária. Pelas marcas que ficaram na estrada, foi notória a tentativa de travagem por parte do camião que, devido ao tamanho e ao peso, não foi capaz de parar a tempo.Os ocupantes do automóvel ligeiro, um homem e uma mulher de nacionalidade holandesa, ao que tudo indica residentes na zona de São Brás de Alportel, morreram quase de imediato. O condutor do veículo pesado escapou ileso ao acidente violento.O Corpo de Bombeiros Sapadores de Faro e o INEM estiveram no local, assim como o Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação da GNR.

Um casal de holandeses, de 71 e 79 anos, não sobreviveu, ontem, a um violento embate entre o carro em que seguiam e um camião de transporte de betão, na Estrada Nacional 2, perto de Estoi, em Faro, ao final da manhã. O condutor do pesado escapou ileso do acidente, que terá sido causado por desrespeito de um sinal Stop no cruzamento por parte do condutor do automóvel ligeiro.Foi pelas 11h30 desta terça-feira, no cruzamento que dá acesso à EN2, na zona de Estoi, que o acidente aconteceu. Ao que oapurou, o carro, que transportava o casal de amigos holandeses, estava a virar em direção a Faro.O condutor não terá respeitado o sinal de Stop do cruzamento quando entrou na via principal e foi imediatamente abalroado por um camião de transporte de betão, que seguia no sentido Faro-Estoi.