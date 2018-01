Comboio ficou parado na Linha do Norte durante mais de duas horas

Passageira queixa-se da falta de informação e de apoio por parte da CP.

Por José Carlos Marques | 21:40

"Infelizmente o intercidades que saiu de Santa Apolónia às 17h30, sofreu uma avaria entre Pombal e Coimbra. Parou às 19h16 e fomos informados que houve uma avaria que íamos aguardar".





"Após um quarto de hora somos informados que tínhamos que aguardar uma hora e trinta, até chegar um reboque", continua Fátima Castro, que se queixa de os passageiros terem sido abandonados à sua sorte: "isto é surreal, com crianças aqui, idosos não são capazes de perguntar se precisam se ajuda, ainda vamos ao bar temos que pagar, enfim nem são capazes de tomar uma atitude em relação a nós como seres humanos merecemos respeito, parados no meio do nada, a esta hora as carruagens começam a ficar sem luz".



O comboio acabou por ser rebocado para a estação de Soure por volta das 21h15. Um quarto de hora depois, os passageiros foram então transferidos para uma outra composição do serviço Intercidades para poderem seguir viagem para o Norte. Às 21h40, os passageiros aguardavam, dentro do segundo comboio, pelo retomar da viagem.



Contactado pelo CM, o serviço de informação aos passageiros confirmou, pelas 21h15, que o comboio estava parado "à saída de Soure". A CP diz que a linha não está encerrada, continuando a passar outras composições no local.







