Contas bancárias de ex-diretor do SIS passadas a pente fino

As contas bancárias de Antero Luís foram passadas a pente fino pela investigação dos vistos gold, avança a imprensa desta manhã.



O ex-diretor do Serviço de Informações de Segurança (SIS) queixou-se de que terá sido vigiado e alvo de escutas pontuais depois de magistrados terem ordenado a quebra do sigilo bancário e de terem averiguado o património que detem.



O atual juiz-desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa apresentou queixa contra os magistrados do processo, ou seja, a participação tem como alvo o juiz Carlos Alexandre.



