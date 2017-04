Coronel da GNR demitido por criticar governo

CM sabe, no entanto, que as palavras que terão levado Pedro Duarte a abandonar o cargo foram proferidas em Portalegre, à margem da gravação de um programa televisivo.



O oficial, de 55 anos, terá dito que existem condições para que a formação de 450 novos guardas arranque já, algo que o Ministério ainda não deliberou. José Lopes, presidente da Associação de Sargentos da GNR, diz que este episódio "afeta o pilar mais importante da GNR, o da formação".



Ainda não se conhece o nome do substituto de Pedro Duarte no cargo.



sabe, no entanto, que as palavras que terão levado Pedro Duarte a abandonar o cargo foram proferidas em Portalegre, à margem da gravação de um programa televisivo.O oficial, de 55 anos, terá dito que existem condições para que a formação de 450 novos guardas arranque já, algo que o Ministério ainda não deliberou. José Lopes, presidente da Associação de Sargentos da GNR, diz que este episódio "afeta o pilar mais importante da GNR, o da formação".Ainda não se conhece o nome do substituto de Pedro Duarte no cargo.

O que achou desta notícia?







77.3% Muito insatisfeito

77.3% 2.1%

2.1% 3.1%

3.1% 3.1%

3.1% 14.4% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







77.3% Muito insatisfeito

77.3% 2.1%

2.1% 3.1%

3.1% 3.1%

3.1% 14.4% Muito satisfeito pub

O coronel da GNR Pedro Duarte foi ontem exonerado do cargo de Comandante da Escola Prática da Guarda, que ocupava desde 13 de fevereiro, por ter feito críticas à forma como o Governo está a gerir a abertura de um curso de formação de 450 militares.questionou o Ministério da Administração Interna (MAI), que tutela a GNR, sobre se os motivos da demissão do coronel Pedro Duarte tiveram que ver com eventuais discordâncias com a tutela.Em resposta, fonte oficial do MAI disse: "O Ministério da Administração Interna não se pronuncia sobre procedimentos internos da GNR."