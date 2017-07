Corrida à batata grátis despejada em protesto

Produtores deixaram 10 toneladas em parques de estacionamento de três superfícies.

Por João Nuno Pepino | 11.07.17

Cerca de 10 toneladas de batata foram despejadas, durante a madrugada de ontem, nos parques de estacionamento de três superfícies comerciais em Salvaterra de Magos. A ação partiu dos produtores de batata da região como forma de protesto pelo valor que recebem pelo produto.A palavra espalhou-se e, logo pela manhã, centenas de habitantes de Salvaterra de Magos e de localidades vizinhas acorreram em massa aos supermercados para aproveitar a oferta e assim levar batatas para casa."Vim assim que soube porque tenho uma reforma de 300 euros e a batata está cara. Há que aproveitar", disse ontem aoManuel Ferrador, um dos muitos populares que encheram quantos sacos conseguiram transportar.Esta oferta resultou de um protesto simbólico dos agricultores contra os preços a que a grande distribuição compra a batata, tendo em conta o excesso que existe atualmente no mercado.As cadeias oferecem cerca de quatro cêntimos por quilo, que tem um custo de produção que ronda os 15 cêntimos, explicou aoum produtor local que pediu para não ser identificado.A população não só agradeceu o gesto dos agricultores como se mostrou solidária com a sua luta. "Acho que é muito injusto o preço a que os supermercados compram a quem produz, até porque vendem aos clientes a batata muito mais cara", explicou aoFilipa Silva, que foi por duas vezes a um dos parques de estacionamento.A adesão da população foi de tal ordem que as 10 toneladas de batatas espalhadas pelos três supermercados esgotaram antes do meio-dia.