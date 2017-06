Costa diz não ter evidência de falhas no combate aos fogos

António Costa adiantou já ter essa resposta por parte da GNR: que o fogo terá atingido a estrada de forma "inusitada, rápida e repentina".Segundo o governante, esta explicação dada pela GNR é "consonante" com a descrição feita no domingo em Pedrógão Grande tanto pelos responsáveis no terreno como pelos populares, de que "foi algo muito súbito e repentino que aconteceu".O primeiro-ministro adiantou ainda que, contrariamente ao que inicialmente previra, o número de mortos não deverá aumentar mais, pelo menos de forma significativa.Segundo explicou, havia a expectativa de poderem ser encontradas mais pessoas mortas em aldeias queimadas onde os bombeiros ainda não tinham conseguido entrar.No entanto, António Costa revelou esta terça-feira que todas essas aldeias já foram vistoriadas e mais nenhum cadáver foi encontrado, pelo que novas mortes, a surgirem, poderão decorrer de feridos graves.