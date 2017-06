Criança esteve 4 horas perdida em Ourém

PORMENORES

50 bombeiros

As buscas envolveram 50 bombeiros, das corporações de Voluntários de Caxarias e Ourém.



GNR nas buscas

A GNR também participou nas buscas, que começou assim que o alerta foi dado pelos pais.



Investigação

As circunstâncias em que ocorreu o desaparecimento vão ainda ser investigadas pela GNR.



Fita do tempo

O alerta chegou ao posto da GNR pelas 20h30 de sábado. Foi encontrado às 00h30.



"A casa dos pais tem uma varanda semelhante e ele subiu as escadas pensando que estava ao pé de casa. Como ficou cansado, sentou-se a repousar e por lá ficou até alguém o ir buscar", explicou Guilherme Isidro. Os pais choraram de alegria quando viram o menino regressar, ao colo dos bombeiros.As buscas envolveram 50 bombeiros, das corporações de Voluntários de Caxarias e Ourém.A GNR também participou nas buscas, que começou assim que o alerta foi dado pelos pais.As circunstâncias em que ocorreu o desaparecimento vão ainda ser investigadas pela GNR.O alerta chegou ao posto da GNR pelas 20h30 de sábado. Foi encontrado às 00h30.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Um menino de três anos desapareceu da casa dos pais, em Carvalhal de Baixo, Ourém, no sábado à noite, e foi encontrado cansado mas bem de saúde ao fim de quatro horas de buscas, realizadas pelos bombeiros e GNR. A rapidez no alerta permitiu que fosse encontrado a menos de um quilómetro de casa, sendo de imediato entregue aos pais.Segundo apurou ontem o CM, o menino estaria numa propriedade agrícola junto do pai, que estava a cortar erva com uma máquina, quando se afastou, ao que tudo indica para ir à procura da avó.Apesar de conhecer a zona, "desorientou-se e acabou por se perder", disse ao CM o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ourém, Guilherme Isidro, adiantando que o menino foi encontrado por uma equipa de busca na varanda de uma casa desabitada.