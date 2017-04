Crime nas escolas dispara 6,2% em 2016

O crime informático registou outra das subidas mais significativas no ano passado (21,5%), com 801 ocorrências, face às 659 de 2015. Neste contexto, a pornografia de menores foi um dos delitos mais participados, contabilizando mais 36% de ocorrências no ano em apreço.



No que toca ao crime violento, a tendência foi novamente de descida: 16 761 ocorrências no ano passado, menos 11,6% do que as 18 964 de 2015. O roubo a carrinhas de valores disparou: 30 casos, mais 12 que em 2015.



Lisboa lidera o ranking da violência escolar, representando os 3147 registos quase o dobro dos 1248 crimes ocorridos no distrito do Porto. De acordo com o relatório de 2016, PSP e GNR afetaram aos respetivos programas escolas seguras 712 efetivos.

O crime em ambiente escolar (no interior e em redor) registou uma subida de 6,2%, de acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) relativo a 2016, que ontem foi entregue no Parlamento. Pequeno tráfico de droga e furto foram alguns dos crimes mais praticados no ano letivo passado (2015-2016).As polícias registaram um total de 7553 ocorrências, mais 443 do que as registadas no ano anterior (7110). Isto num ano em que foram participados 330 872 crimes a oito órgãos de polícia criminal, menos 7,1% do que os 356 032 de 2015. Segundo o RASI, este é o sétimo ano consecutivo de descida no crime.Os crimes praticados nas áreas envolventes aos estabelecimentos escolares (1444, face a 1368 em 2015) tiveram o principal contributo nesta subida, já que o RASI revela que os crimes no interior das escolas baixaram ligeiramente (3348, face aos 3400 do relatório anterior).