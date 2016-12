Demitiram-se todos os diretores do Centro Hospitalar do Algarve

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito

10%

10% 10%

10% 20%

20% 60% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito

10%

10% 10%

10% 20%

20% 60% Muito satisfeito Outras 10 pessoas também já deram o seu contributo pub

Os diretores de todos os departamentos do Centro Hospitalar do Algarve (CHA) apresentaram esta semana a demissão em bloco dos respetivos cargos, por discordâncias com a direção clínica daquela unidade hospitalar.Fonte oficial do CHA confirmou ao CM que "essa carta de intenção foi apresentada ao Conselho de Administração, mas, neste momento, é um processo que ainda se encontra em diálogo entre a administração e os diretores" dos vários departamentos.A mesma fonte acrescenta ainda que "todos os processos e gestão dos referidos departamentos estão assegurados pelos referidos diretores". Recorde--se que, já este ano, vários diretores de serviço tinham posto os lugares à disposição com a chegada da nova administração.