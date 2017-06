Grupo de rixa em Albufeira causa desacatos em aeroporto

PSP chamada a intervir após nova batalha campal com turistas ingleses.

Falha permitiu que quase 10.000 milhões de euros fossem transferidos para 'offshore' sem o tratamento pela AT.

Portugal

Cerca de 8% das chamadas feitas entre as 19h00 de 17 de junho e as 09h00 do dia seguinte não foram realizadas à primeira tentativa.