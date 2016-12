Despiste com camião e quatro ligeiros faz cinco feridos

O acidente está a ser investigado pelo Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação.

Uma colisão entre cinco veículos, incluindo um pesado e duas ambulâncias, no IC27, no concelho de Castro Marim, provocou esta segunda-feira quatro feridos ligeiros e um ferido grave.A colisão ocorreu pouco depois das 12h00, na zona do Azinhal, e envolveu ainda uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa, uma ambulância dos bombeiros de Alcoutim e mais duas viaturas ligeiras.O trânsito no Itinerário Complementar 27 (IC27) foi restabelecido às 14h33, entre Castro Marim e Alcoutim, no Algarve.O socorro no local do acidente esteve a ser prestado por 16 veículos dos Bombeiros de Vila Real de Santo António, de Alcoutim e Tavira, 45 operacionais e um helicóptero da Autoridade Nacional da Proteção Civil que fez o transporte do ferido grave para o Hospital de Faro.