Despiste mata funcionário da autarquia

Milton Reis tinha sido distinguido com a Medalha Municipal de Distinção na última reunião camarária. O presidente da edilidade deverá decretar luto municipal. Na sequência do embate, a viatura capotou. São desconhecidas as circunstâncias em que se deu o acidente.

Milton Reis, de 40 anos, morreu, ao início da manhã de ontem, na sequência de um despiste de carro na rua Direita, no lugar da Paradela, em Espinhel, Águeda.A vítima seguia sozinha de carro, pelas 06h00, quando se despistou e embateu em duas árvores. O alerta foi dado aos meios de socorro por um popular que passava no local. "À nossa chegada, a vítima estava fora da viatura, inconsciente mas com sinais vitais. Poderá ter sido projetada", afirmou ao CM Bruno Laureano, adjunto do comando dos Bombeiros de Águeda.O homem residia na freguesia de Óis da Ribeira e era funcionário da Câmara Municipal. Foi assistido e estabilizado pelos bombeiros e por uma equipa de Suporte Imediato de Vida (SIV), sendo depois transportado pelo INEM para o Hospital de Águeda. Morreu no caminho.