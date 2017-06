Um homem com 35 anos morreu e a filha, de quatro, ficou gravemente ferida esta sexta-feira de manhã num violento acidente num túnel junto ao hotel Meliá, em Braga.



Segundo os Bombeiros Sapadores de Braga, o veículo despistou-se no sentido Póvoa de Lanhoso/Braga e embateu contra o separador central, cerca das 07h10. Os destroços do carro espalharam-se por vários metros.



As vítimas tiveram de ser desencarceradas.









No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Braga e o INEM, bem como a PSP de Braga, que está a investigar o caso.



A criança foi transportada para o Hospital de Braga em estado considerado muito grave.

