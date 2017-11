Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido depois de usar seringa para roubar moto e telemóvel

O suspeito, de 25 anos, tem problemas psiquiátricos.

Um homem foi detido depois de ter roubado um funcionário do centro comercial Gran-Plaza, em Tavira, quando este saía do trabalho, depois de o ter ameaçado com uma seringa.



O crime aconteceu pelas 02h00 de ontem. O suspeito, de 25 anos, com problemas psiquiátricos e já conhecido das autoridades, ameaçou a vítima com uma seringa e roubou-lhe a mota, o capacete e o telemóvel.



Foi mandado parar pela GNR poucos minutos depois, por ter passado um traço contínuo, e confessou o crime. Foi entregue depois à PSP.