Detido por ameaçar mulher com caçadeira

Vítima tem 50 anos e foi ameaçada de morte em frente aos três filhos.

Por Rui Pando Gomes | 09:09

Depois de mais uma ameaça de morte à mulher, um homem foi detido esta segunda-feira pela GNR por violência doméstica, em Lagos.



Segundo o CM conseguiu apurar, o agressor, de 56 anos, é suspeito de ter agredido física e psicologicamente a vítima, de 50 anos, em frente aos três filhos menores. As ameaças e maus-tratos à esposa já duravam desde 2010 mas, nas últimas semanas, tornaram-se cada vez mais graves e frequentes. Numa das situações mais recentes, ocorrida há cerca de três semanas, a vítima terá sido mesmo ameaçada de morte com recurso a uma caçadeira.



Anteriormente, o agressor já tinha usado uma faca para intimidar a companheira, que sempre terá vivido com medo de denunciar as ameaças.



O alegado agressor foi detido esta segunda-feira pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Portimão. Durante a operação de busca domiciliária desenvolvida pelos militares do NIAVE, foi apreendida uma caçadeira e vários cartuxos.



O homem foi detido e vai ser ouvido, hoje de manhã, por um juiz de instrução criminal no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lagos, que irá aplicar as medidas de coação até ao julgamento.



PORMENORES

Cinco casos só este ano

Só este ano, em pouco mais de um mês, o Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR de Portimão deteve cinco pessoas pelo crime de violência doméstica.



37 detenções em 2017

Os militares do NIAVE detiveram, durante o ano de 2017, 37 pessoas pelo mesmo crime e apreenderam várias armas.



Agressor na prisão

Um dos últimos agressores detidos pela GNR no Algarve, foi colocado em prisão preventiva até julgamento, depois de ameaçar a mulher de morte.