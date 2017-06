Detido suspeito de 'carjacking' baleado durante perseguição policial

A investigação prossegue sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da comarca de Lisboa Oeste/Sintra, com a coadjuvação da PSP.



Detido e submetido a primeiro interrogatório judicial, a 14 de junho, o arguido - que se encontrava em liberdade condicional - ficou em prisão preventiva e indiciado pelos crimes de roubo qualificado e de resistência e coação sobre funcionário.

Um homem que se encontrava em liberdade condicional foi detido por 'carjacking' e resistência e coação sobre agentes da autoridade, informou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).Segundo a PGDL, existem fortes indícios de que o detido e um outro elemento não identificado, pelas 22h48 do passado dia 9, na Rinchoa (Sintra), abordou um homem que estava a estacionar um veículo automóvel, da marca Mercedes-Benz, no valor 45.000 euros e usando de violência e ameaças, conseguiu retirar-lhe a chave do carro e pôr-se em fuga conduzindo o automóvel.No mesmo dia, adianta a PGDL, o automóvel foi localizado, através do sistema de 'carjacking', junto do tabuleiro da ponte 25 de Abril, em Lisboa, por agentes da PSP, quando era conduzido pelo arguido, o qual, ao ser abordado pelos agentes, embateu com o veículo roubado que conduzia na viatura policial.