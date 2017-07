Mulher que andou um ano fugida foi ouvida esta segunda-feira em Guimarães.

10.07.17

Médica que sequestrou filho bebé sai em liberdade

A médica que sequestrou o filho bebé saiu, esta segunda-feira, em liberdade. A mulher foi obrigada a entregar o passaporte.O pai e um irmão da médica anestesista que se entregou este sábado às autoridades, depois de ter andado fugida com o filho de dois anos durante cerca de ano foram detidos esta segunda-feira.Ao que oapurou, os dois homens são suspeitos de cumplicidade no sequestro do menor, que entretanto foi entregue ao pai, que vive em Braga.Na última sexta-feira, a mãe da suspeita, também ela médica, também tinha sido detida por suspeitas de estar a apoiar a filha no sequestro. Foi na sequência desta detenção que a filha se entregou com o menor.A PJ está também a fazer buscas na casa da família, em Valongo.Detida desde sábado, a mãe da criança vai ser ouvida esta segunda-feira no Tribunal de Guimarães.