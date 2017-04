Doze novos veículos para combater fogos no Algarve

CM apurou que os novos meios só deverão ser entregues após o verão, dado que ainda é necessário avançar com o lançamento dos concursos.



Os meios de combate a incêndios florestais vão ser reforçados no Algarve através da aquisição de quatro novos veículos para os bombeiros e de oito para o Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR. Está em causa um investimento total de 1,2 milhões de euros, verba suportada a 85% por fundos comunitários, apurou oOs Bombeiros Voluntários de Aljezur e da Cruz Lusa (Faro) irão receber, cada um, um veículo tanque tático florestal, com um custo de 175 mil e 163 mil euros, respetivamente. Entretanto, os Municipais de Loulé e os Voluntários de São Brás de Alportel contarão com novos veículos de combate a fogos florestais, orçados em 158 mil e 149 mil euros.No que se refere à GNR, os meios do GIPS no Algarve serão reforçados com oito novas viaturas ligeiras de combate a incêndios florestais, num investimento de 582 mil euros. Atualmente, quatro veículos de combate a fogos ao serviço do GIPS estão com problemas de operacionalidade.