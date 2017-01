Duas fugas após atropelamentos

CM apurou, relacionado com este caso, as autoridades estão à procura de um Renault Clio, azul, modelo de 1998 a 2004, que poderá ter o para-choques partido, do lado direito, na sequência da colisão.



Também por localizar estão o condutor e a viatura que estiveram envolvidos num brutal atropelamento de um homem, na EN264, em Calvos, cerca das 23h00, a 11 de dezembro. O homem terá tido morte imediata, após ser colhido pelo veículo.



O condutor da viatura, que, sabe o CM, será uma carrinha Toyota Hilux (modelo entre os anos 1986 e 1991), também fugiu do local, sem prestar qualquer assistência à vítima.



O Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) do destacamento da GNR de Faro está a investigar dois acidentes com fuga em São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves.Um acidente, na noite de 11 de dezembro, vitimou mortalmente um homem, marroquino, na casa dos 40 anos, em Calvos. O outro, na passada quarta-feira, deixou em estado grave um homem, de 46 anos, que seguia de bicicleta na Portela de Messines.O último acidente aconteceu cerca das 20h30 de 11 de janeiro, na EN125. Em circunstâncias ainda por apurar, o homem, que seguia de bicicleta na estrada, pouco iluminada naquela zona, foi abalroado por um automóvel, que fugiu depois do local, sem prestar qualquer assistência. O homem sofreu ferimentos muito graves e ainda está hospitalizado numa situação clínica muito sensível.