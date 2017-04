Duas pessoas feridas depois de ficarem soterradas em pedra

Contactado pela Agência Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Tondela, Carlos Dias, confirmou que as duas vítimas ficaram soterradas em pedra, embora ainda não tenha sido apurado se o acidente ocorreu "quando estavam a descarregar ou a carregar".

Duas pessoas ficaram esta segunda-feira feridas, no concelho de Tondela, depois de terem estado soterradas em pedra que estariam a descarregar, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.De acordo com a mesma fonte, o "acidente de trabalho" ocorreu às 15h38, em Vale do Porco, Molelinhos, no concelho de Tondela."Uma pessoa sofreu ferimentos graves e a outra sofreu ferimentos ligeiros. As vítimas não ficaram soterradas durante muito tempo", acrescentou.