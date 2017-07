Assaltantes estão em fuga após crimes na zona da grande Lisboa.

12.07.17

pub

Dois homens numa moto de alta cilindrada, vestidos de preto e armados com uma pistola fizeram ontem quatro assaltos: três em Lisboa e um no Cacém, Sintra.De manhã, atacaram uma loja da MEO (Av. Almirante Reis) e duas bombas de gasolina (Campo Grande e rua Gonçalo Trancoso).À tarde, roubaram 2 mil euros numa empresa do Cacém.A mesma dupla é suspeita de outros dois assaltos, na 6ª feira, a postos de combustível, em Lisboa.