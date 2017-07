Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ANACOM perdoa falhas graves

Problemas nas redes dificultaram ações durante os incêndios na região Centro.

Por Raquel Oliveira | 01:30

O número de falhas graves nas comunicações móveis reportadas à Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) mais que duplicou entre 2014 e 2016. Mas nenhum operador foi multado, segundo informações da entidade reguladora, que está a avaliar os problemas que aconteceram durante os incêndios na região Centro.



As falhas nos telemóveis foram classificadas de "graves" pelo primeiro-ministro esta semana no Parlamento.



A Anacom foi confrontada com estas situações e fonte oficial confirmou ao CM "que foram reportadas falhas e pedidas mais explicações", mas não confirma que em causa está a operadora MEO.



Os incidentes graves por falha de serviço não param de aumentar. Em 2104 o Centro de Reporte de Notificações da Anacom recebeu 44 informações, em 2015 passaram para 100 e o ano passado para 105.



O CM perguntou ao regulador quantas multas foram aplicadas face ao aumento das falhas de serviço por parte das operadoras. Fonte oficial confir- mou que não existiram multas.



De acordo com a Anacom, "a maior parte dos incidentes deve-se a falhas no fornecimento de bens ou serviços por entidades externas", nomeadamente de eletricidade.



O relatório da regulação mostra uma diminuição progressiva de problemas com o fornecimento de terceiros (31,4%) e sublinha um aumento "significativo" das falhas de hardware/software (30,5%).



Nomeações levantam dúvidas

As duas gestoras escolhidas pelo Governo para o novo conselho de administração da Autoridade Nacional para as Comunicações (Anacom) levantam dúvidas ao mercado devido às suas ligações à PT.



A Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CRESAP) está, neste momento, a avaliar o perfil de João Cadete de Matos, indigitado pelo Governo para a presidência da entidade reguladora.



A proposta da nova equipa dirigente da Anacom veio de Pedro Marques, ministro das Infraestruturas, que escolheu ainda Dalila Araújo, Francisco Cal e Margarida Sá Costa para vogais. Segundo o ‘Jornal de Negócios’, quer a Vodafone quer a NOS manifestaram preocupações com a independência de Dalila Araújo e Margarida Sá Costa.



"Dois dos quatro membros da nova direção da Anacom transitam da esfera ex-PT, agora Altice, que aliás detém posição dominante no mercado", disse ao jornal o presidente executivo da Vodafone, Mário Vaz. A verdade é que é a Altice que está agora no centro da polémica com a Anacom.



Entretanto, a equipa será também avaliada por audições na Assembleia da República.