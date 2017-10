Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Ela só pedia para eles a matarem”

Cinco encapuzados apontam arma e espancam casal em moradia.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

"Quando acordei, já me estavam a apertar o pescoço, ainda eu estava na cama. Bateram-me ao murro e pontapé e queriam a chave do cofre, mas não a dei. Tive uma arma apontada à cabeça e fiquei amarrado de mãos e pés, enquanto remexiam tudo."



É sem conter as lágrimas e a custo que um homem, de 69 anos, relata ao CM o violento assalto de que foi vítima juntamente com a mulher, tetraplégica, em casa, na Areosa, em Viana do Castelo.



Os cinco encapuzados, com idades entre os 21 e 43 anos, foram capturados pela Polícia Judiciária de Braga em menos de 24 horas e hoje serão ouvidos em tribunal. A maior parte das peças de ouro e telemóveis roubados naquela moradia foram já recuperados.



O casal foi surpreendido às 03h00 de terça-feira. "Ainda tentei resistir, mas quando vi que eram três no meu quarto, desisti. Com abraçadeiras de plástico, deixaram-me amarrado, mas quando ouvi a minha mulher a ser agredida, ganhei forças e libertei-me para fugir. Ela só pedia aos dois bandidos que estavam no quarto dela para a matarem de uma vez", recorda o reformado, emocionado.



"Reconhecemos a voz de um deles, um ex-emigrante a quem demos dormida", disse após ter passado um dia no hospital.