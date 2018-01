Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Eletrificação da linha férrea é uma prioridade

Ministro do Planeamento diz que primeiros concursos devem ser lançados este ano.

Por João Mira Godinho | 08:51

Aeletrificação da Linha do Algarve é uma prioridade no atual quadro comunitário e os primeiros concursos para a obra devem ser lançados ainda este ano.



O anúncio foi feito pelo ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, depois da reunião do Conselho Regional do Algarve, na qual participou, com o primeiro-ministro, António Costa, no final da semana passada.



"No atual quadro comunitário, a prioridade é eletrificar a Linha do Algarve e há um consenso enorme na região relativamente a essa prioridade", referiu Pedro Marques, reafirmando a intenção de concluir a obra até final de 2020. Está previsto um investimento de 33,6 milhões de euros.



A requalificação da linha permitirá "fazer ligações diretas não só em todo o Algarve como também para Lisboa", explicou o ministro, que disse que a ligação a Espanha, para já, "não é uma prioridade".



No encontro do Conselho Regional, que se destinava a debater o próximo período de programação de fundos da União Europeia (Portugal 2030), em particular na área das infraestruturas, António Costa pediu aos membros que apresentem propostas, ao longo dos próximos três meses, para serem analisadas durante a elaboração da estratégia do País face à Europa. E apelou ao consenso.



"Era muito importante que o Programa Nacional de Infraestruturas fosse aprovado no quadro da Assembleia da República, e com uma maioria de pelo menos dois terços, de forma a que possa ser objeto de um grande consenso nacional e deixemos de ter o debate das infraestruturas sujeito aos ciclos políticos", referiu o primeiro-ministro.