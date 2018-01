Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Emigrante morre a viajar para França

Vítima seguia com dois menores e outro homem no carro quando teve acidente em Burgos.

Por João Tavares | 08:43

Um emigrante português regressava a França após passar a época festiva em Portugal. Seguia no carro com dois menores – de 4 e 17 anos – e um outro homem, de 55, quando tiveram um acidente junto a Burgos, Espanha. O homem morreu no local, enquanto os familiares foram levados para o hospital com ferimentos ligeiros.



A imprensa espanhola avança que a Guardia Civil justificou o acidente com uma possível ultrapassagem irregular da Renault Espace onde seguiam os portugueses. Acabou por chocar frontalmente com outra viatura. A condutora desta, de 59 anos, da localidade de Briviesca, sofreu apenas ferimentos ligeiros. A estrada N1 – uma das principais rotas dos emigrantes portugueses – chegou a estar cortada.