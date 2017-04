Empresa vai gerir centro hospitalar

O trabalho passa pelos ministérios da Saúde, Ciência e Finanças. Isto porque além dos três hospitais da região (Faro, Portimão e Lagos), o CHUA vai incluir ainda um polo de investigação na Universidade do Algarve e o Centro de Medicina e Reabilitação do Sul, em São Brás de Alportel.Apesar de os hospitais continuarem sob uma mesma entidade, haverá um reforço da autonomia de gestão entre o hospital de Faro e os de Portimão e Lagos. E o mesmo está previsto para o centro de reabilitação.A unidade de São Brás de Alportel, uma das poucas do País na área, enfrenta dificuldades após o fim do contrato com o grupo privado que a explorava e após a gestão ter passado para a ARS, em 2013. Paulo Morgado acredita que com a integração no CHUA, será possível repor todos os serviços e reabrir a totalidade de camas.